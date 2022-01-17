Что положили в закрытый гроб вдовы Мягкова

На лбу у покойницы лежал венчик — тканевая лента, которая кладется погребении после омовения тела. На венчике помещаются изображения Иисуса Христа, Богородицы и Иоанна Предтечи (т.е. деисус) и текст Тресвятой песни "Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас". Возложение венчика на лоб умершего символизирует венец славы, который, по учению церкви, получает в Царствии Небесном христианин за свою праведную жизнь.
Траурная церемония в полупустом портретном фойе Художественного театра продлилась час, после чего гроб отвезли на отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, что на Софийской набережной. Там священник положил в гроб актрисы разрешительную грамоту с молитвой. Она считается своего рода пропуском для усопшего, чтобы перед ним открыли Врата Царствия Небесного. Речь в ней идет о грехах усопшего и об их отпущении.
На груди вдовы Мягкова лежала небольшая икона с изображением Иисуса Христа. Она была глубоко верующим человеком, поэтому все православные каноны были соблюдены, когда тело Анастасии Валентиновны готовили в последний путь.
Напомним, в апреле 2007 года, когда хоронили первого президента России Бориса Ельцина, на кадрах телетрансляции было видно, что его вдова что-то положила в гроб. Тогда появились разные догадки: крестик, обручальное кольцо... Много лет спустя Наина Иосифовна открыла тот личный секрет. "Я положила в гроб Бориса носовой платочек со своими слезами. С ним его и похоронили", – призналась Наина Ельцина.