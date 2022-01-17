Выскочившая замуж Орлова оказалась одна на стройке: Тяжело и страшно

Недавно стало известно о тайной свадьбе Ольги Орловой. Знаменитость долгое время отказывалась говорить с поклонниками о личном.

Имени возлюбленного артистки не знал никто, но все догадывались о том, что он есть. Публика отмечала, что в какой-то момент она стала выглядеть еще более счастливой, чем раньше. Тогда в личном блоге исполнительницы вдруг появился пост. Она показала своего избранника и сообщила, что они поженились.

По словам Ольги Орловой, все было достаточно тихо и для себя. Они познакомились в ресторане, их отношения развивались постепенно, и вскоре артистка осознала, что хочет быть именно с ним. Звездные подруги исполнительницы называют ее мужа просто идеальным и очень радуются за нее.

Позднее знаменитость рассказала, что пока они живут в ее доме, но вскоре переедут в новый. Видимо, активная фаза движения к цели началась. Теперь ведущая все больше времени проводит на стройке. В "Инстаграме" появилось новое фото, на котором она стоит на фоне лестницы в новых апартаментах.

Ольга Орлова сообщила, что пока ей нечего показать поклонникам, но ремонт и переезд идут полным ходом. Она поинтересовалась, как подписчики относятся к этим двум неизбежным моментам жизни. "Тяжело и страшно! Не люблю", "Ой, лучше пожар", "Нет, только не ремонт, грязь везде", "Итог приятный, процесс жуткий", – принялись сочувствовать знаменитости подписчики.