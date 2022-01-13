"Дурдом": На взвывшую от безысходности Орлову накинулись толпой

Ольга Орлова показала занимательный ролик.

Артистка недавно тайно вышла замуж после двух лет отношений. Своего избранника Ольга активно прятала от фанатов, решив не рассказывать о личной жизни после развода. Новость шокировала общественность, но поклонники были рады за Орлову. Теперь в популярном блоге певицы не только ее питомцы, но и немного личной жизни. Однако про четвероногих друзей Ольга не забывает.

Орлова постоянно рассказывает о своей любви к животным, она помогает приютам и всячески заботится об их жителях. У самой артистки довольно большая компания – в ее доме живут четыре большие собаки. Звезда выложила видео, в котором показала, как возвращается домой. Обрадованные питомцы тут же всей толпой накидываются на нее и практически сбивают с ног.

Подобных роликов в блоге артистки немало, но подписчики каждый раз реагируют крайне бурно. "Какая прелесть как они рады маме сколько радости чудо! собаки они такие преданные и милые (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Дурдом какой-то", "Это мои самые любимые видео у Вас!", "У меня каждый слезы наворачиваются от такой картины-сколько же радости и любви!", "Вот настоящая и верная любовь", "Они что в доме живут? какой ужас", "А я каждый раз жду такой традиционное видео", "Неподдельная радость", – написали комментаторы.

Ранее Ольга Орлова рассказывала, что хотела бы еще детей, но, к несчастью, у нее не получилось. Подписчики были уверены, что подобное откровение означает, что Ольга буквально взвыла от безысходности. Однако это не так. Она счастлива, воспитывает сына и сейчас активно подключается к заботе о дочери нового мужа.