"Уже не мальчик": Сморщенный 62-летний Николаев резко преобразился

17 января 2022 года народный артист России стал старше — ему исполнилось 62 года. В честь праздника Игорь Николаев презентовал на ютуб-канале новый клип на песню "Любовь моей жизни". Дизайн видеоряда выполнен в черно-красных тонах, а непосредственное участие в клипе принял сам певец и его жена Юлия Проскурякова.
В кадре Игорь Николаев резко преобразился. Невооруженным глазом народ заметил, что лицо мужчины мутное, так как разглажено с помощью ретуши. Впрочем, сморщенная кожа все равно сохранила текстуру, несмотря на наложенные фильтры.
Кроме странного искажения облика, зрители клипа отметили неискренность музыканта. В его глазах они прочитали тоску и боль. Пользователи Сети сочли, что горячее выражение чувств к Юлии Проскуряковой получилось ненатуральным. По мнению многих, сердце певца принадлежит Наташе Королевой, ведь именно с ней Игорь Николаев испытал настоящую любовь.
"Как-то жалко Игоря становится", "Бедный Николаев, так старается, чтобы вычеркнуть из памяти людей любовь к Королевой", "Глаза не грустные, просто не забывайте, Игорь уже не мальчик", — написали комментаторы.
Напомним, певец показал в "Инстаграм" снимок с Аллой Пугачевой. Некоторые решили, что Игорь Николаев публикацией фото опозорил звезду, так как Примадонна выглядит не лучшим образом.