Экс-супруг звезды "ДОМа-2" познакомил их общего ребенка с любовницей

Нелли Ермолаева и ее бывший муж Кирилл Андреев растят общего сына Мирона.

Пара рассталась вскоре после рождения ребенка, сейчас мальчик проживает с матерью, но и отец принимает активное участие в его воспитании. На днях Кирилл рассекретил личность своей новой возлюбленной, с которой, как оказалось, он вместе уже более полугода. Отвечая на вопросы в своем блоге в "Инстаграме", Андреев рассказал об отношениях любовницы и сына.

Один из подписчиков поинтересовался, успел ли Кирилл познакомить девушку с ребенком, на что на дал утвердительный ответ и показал их общее фото. Отношения с бывшей супругой у него также остались хорошие, Нелли интересуется его жизнью и всячески поддерживает.

Напомним, Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев стали родителями в 2018 году, экс-участница телестройки родила Мирона в феврале в одной из клиник Майями. Уже через год после рождения ребенка пара рассталась, сохранив хорошие отношения ради маленького сына.

Недавно стало известно, что Нелли переезжает в новую квартиру в центре Москвы. Своим подписчикам в блоге звезда шоу рассказала, что в покупке квартиры руководствовалась не только советами риелторов, но и гороскопом. Ей составили личную натальную карту, в которой были советы по покупке недвижимости.