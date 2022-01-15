"Вася, живи!": Комментатор Уткин попал в больницу со страшными болями

Эксперт в спортивной журналистике Василий Уткин бодро и уверенно вел личный блог в Сети, поэтому фанаты не догадывались, что он испытывает ужасные проблемы. Выяснилось, что состояние мужчины оставляет желать лучшего. Недавно он отправился на медицинский осмотр, поскольку у него появились страшные боли в области сердца.
Когда врач провел обследование и оценил состояние пациента, стало понятно, что без посторонней помощи больному не обойтись. В соответствии с медицинскими рекомендациями комментатор лег в клинику. По имеющимся сведениям, сейчас мужчина находится в одном из столичных кардиоцентров.
В "Инстаграм" Василий Уткин получает комментарии с пожеланиями о скором выздоровлении. Преданные поклонники волнуются за его жизнь и молятся в надежде облегчить его земные страдания.
"Вася, здоровья! Мы тебя любим и ждем!", "Уткин! Ты лучший!", "Вася, живи!" — пишут всполошенные комментаторы к последней публикации мужчины.
По долгу службы спортивному блогеру приходится сталкиваться с провокационным контентом, который мощно влияет на эмоциональное состояние. Так, например, недавно ему на глаза попалось фото футболиста в одних стрингах. Также Василий Уткин периодически вступает в конфликты с известными личностями, поскольку не каждому может угодить. Например, тренер Татьяна Тарасова разнесла его за лишний вес.