Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах

Известный журналист Василий Уткин ведет в Telegram блог, где обсуждает события в сфере спорта. Его он называет фразой "домашнее СМИ". Ради контента мужчина отслеживает все значимые события и личные странички спортсменов.
Недавно на глаза ему попался откровенный снимок звезды "Спартака" Андрея Ещенко. Защитник позировал перед камерой голым и влажным в крошечных трусах из двух полосок ткани.
Спокойно забыть обнаженные мускулы футбольного игрока Василий Уткин не смог. Он не сдержался и сохранил фотографию на устройстве, а потом опубликовал в личном блоге с многозначительной подписью. "Андрей Ещенко на каникулах, похоже, сделал себе татуировку стрингов", — иронично выразился комментатор.
Пост журналиста оказался из ряда вон выходящим по сравнению с прежними заметками. В прошлом Василий Уткин размышлял в Telegram о Кубке африканских наций, а потом резко переключился на голого мужика с накаченными ягодицами.
Какие чувства у комментатора пробудила соблазнительная фигура Андрея Ещенко, остается только догадываться. Впрочем, народ в шоке. Всего несколько лет назад Василий Уткин был втянут в грязный гей-скандал, его обвиняли в нетрадиционной сексуальной ориентации. Журналист каверзные домыслы опровергал, уверяя, что просто не хочет заводить отношений с женщинами.