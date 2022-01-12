"Порезала живот": беременная Рапунцель серьезно травмирована

Алена Рапунцель серьезно напугала поклонников. Звезда шоу "Дом-2" рассказала, что с ней произошло несчастье.

Деталями экс-участница телестройки поделилась в своем инстаграм-аккаунте. Беда случилась из-за упавшего зеркала. По словам Алены Рапунцель, ЧП случилось ночью – на нее рухнуло стекло в ванной. Осколки нанесли ей множество порезов.

Все произошло так внезапно, что беременная девушка даже не поняла, как это случилось. Алена Рапунцель отметила, что теперь она похожа на раненого солдата. Экс-участница "Дома-2" очень испугалась. Спать легла она только к утру, потому что вытаскивала из тела осколки. Девушка заявила, что порезала живот, но не сильно. "Раны от стекол", – поделилась она.

Напомним, что Алена Рапунцель с избранником Ильей Семиным ждут появления на свет второго малыша. Их сын должен родиться в марте. Также бывшая участница шоу "Дом-2" воспитывает двухлетнего Богдана от Ильи Яббарова. 20 декабря девушка впервые отвела наследника в детский сад.

Как писали "Дни.ру", влюбленные поженились в сентябре 2021 года, а в октябре у них произошла серьезная ссора. Алена Рапунцель даже съехала от Ильи Семина, заявив, что супруг ее не поддерживает, и она чувствует себя одиноко. Однако звезда "Дома-2" постаралась сохранить позитив, она намерена пережить случившееся как жизненный опыт.

