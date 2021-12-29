"Фонарь под глазом прячешь?": фанаты заговорили об избиении звезды Дома-2

Бывшая участница телестройки перестала выходить в сторис, из-за чего народ решил, что у нее проблемы.

Звезда телепроекта "Дом-2" Алена Рапунцель беременна от своего избранника Ильи Семина. У двадцати пяти летней девушки уже есть сын Богдан, которого она родила от экс-участника телестройки Ильи Яббарова. Сейчас Рапунцель и Семин кажутся счастливыми, хотя за время отношений у них было много ссор. Пара даже несколько раз расходилась.

Однако в последнее время девушка перестала делиться подробностями личной жизни. Недавно в "Инстаграме" у Алены спросили, не поднимал ли возлюбленный на нее руку. "Может фонарь под глазом прячешь?", – написал один из подписчиков.

Это предположение Рапунцель высмеяла. Так, она заявила, что у человека проблемы либо с юмором, любо с логикой. По ее мнению, только такие люди могут связать отсутствие в сторис с домашним насилием.

Напомним, что влюбленные поженились в сентябре, а в октябре у них произошла серьезная ссора. Алена даже съехала от Ильи, заявив, что избранник ее не поддерживает и она чувствует себя одиноко. Однако бывшая участница "Дома-2" постаралась сохранить позитив и отметила, что ошибки – тоже опыт, который нужно пережить. Более того, ей нельзя было падать духом, ведь она была в положении. Ради ребенка она должна была быть оптимистичной.