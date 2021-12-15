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Шоу-бизнес
"В шоке": Беременную Рапунцель из "Дома-2" встревожил пол ребенка

"В шоке": Беременную Рапунцель из "Дома-2" встревожил пол ребенка

Инстадива Алена Рапунцель не находит себе места. Звезда шоу "Дом-2" прошла обследование.
прочитано 216 раз

Светская львица Алена Рапунцель готовится рожать второй раз. 25-летняя знаменитость беременна от молодого мужа Ильи Семина. После аппаратной диагностики выяснилось, что в семье пары из шоу "Дом-2" появится еще один сын.

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Алена Рапунцель призналась, что медицинский прогноз ей доверия не внушает. У брюнетки есть предчувствие, будто она вынашивает девочку, а не мальчика. Пол ребенка сильно встревожил звезду. Она попросила у фанатов совета по этому поводу — вдруг результат УЗИ оказался недостоверным.

Поклонницы сообщили героине шоу "Дом-2", что УЗИ действительно иногда ошибается. Некоторые дамы написали Алене Рапунцель свои личные истории. "Мне до последнего говорили, что у меня девочка. А когда я родила и увидела, что это мальчик, честно, была в шоке", — заявила некая женщина.

Утверждения пользователей Сети еще больше взволновали звездную брюнетку. Алена Рапунцель отметила, что воспитание сына кардинально отличается от воспитания дочери. Теперь брюнетка никак не может определиться, чему доверять — медицинским прогнозам или собственным ощущениям.

Напомним, Алена Рапунцель рассказала о работе своего супруга. Звезда шоу "Дом-2" отправила Илью Семина зарабатывать деньги за пределами "Инстаграм".


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Фото: www.instagram.com / alenatoffi_official
Автор: 15 декабря 2021, 06:51 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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