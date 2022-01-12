Появление сморщенной Долиной вызвало оторопь: Без макияжа и прикрас

Ларису Долину публика привыкла видеть с ярким макияжем на лице и в роскошных нарядах. Однако в жизни, как известно, бывают разные моменты.

Буквально недавно мир радовался новогодним праздникам, а артистов можно было увидеть на всех телеканалах и в самых разных амплуа. Так, Лариса Александровна постоянно представала перед восхищенными поклонниками с пышными прическами, макияжем и в сверкающих нарядах. После таких выходов подписчикам приходится заново привыкать к тому, как знаменитость выглядит в обычной жизни.

При этом Лариса Долина даже в свои 66 лет вовсе не боится демонстрировать натуральную красоту. Буквально недавно она сильно похудела и сменила стиль. После всех процедур знаменитость стала выглядеть еще лучше и, по мнению некоторых пользователей, даже вести себя стала слегка иначе.

Многие не могут привыкнуть к тому, что естественность сегодня – не только норма, но и тренд. Одна за другой артистки самых разных возрастов публикуют свои лица без макияжа и прикрас. Так сделала и Лариса Александровна. В "историях" своего личного блога она появилась в обычной теплой куртке и абсолютно без всяких фильтров. Мнения подписчиков разделились. Некоторые отметили, что демонстрировать такие явные морщины якобы вовсе не стоит. Другие же пришли в восторг от вида артистки.

Знаменитость рассказала, что ее отпуск в Кисловодске завершается. Она пожелала поклонникам удачной рабочей недели и сообщила, что сама пока дышит свежим воздухом, настраивается на позитивный лад и отдыхает.