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Шоу-бизнес
"Боль просто невыносимая!": ушедший Соседов перенес жуткие мучения

"Боль просто невыносимая!": ушедший Соседов перенес жуткие мучения

Музыкальный критик Сергей Соседов ушел из профессии, став телеведущим.
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Теперь журналист будет вести свою передачу "За гранью" на НТВ. Но недавно Сергей Соседов попал в беду, последствия которой дают о себе знать по сей день.

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На фестивале "Славянский базар" критик порвал ахиллово сухожилие. Знаменитости провели операцию, но до сих пор журналист не может отойти от злополучной травмы. Критик рассказал, что после того, как ему сняли гипс, он ходит в специальном сапожке.

В кадре ведущий, превозмогая боль, надевает туфли. Съемка каждой передачи длится порядка трех часов. К ее концу нога звезды сильно опухает и болит так, что тот лезет на стену. "Боль просто невыносимая!", – пожаловался Сергей Соседов.

На новой работе в гримерке ведущего поставили диван, чтобы он мог прилечь и отдохнуть. Дома Сергей Соседов делает ледяные компрессы, мажет ногу специальными средствами.

О смене работы журналист не жалеет. Он признался, что теперь ведет программу, о которой мечтал. Сергей Соседов приоткрыл завесу тайны: в программе будет настоящий прорыв на ТВ. В шоу будут обсуждать не звезд, а обычных людей с трудными судьбами.

Отметим, что этим летом на критика будто обрушился злой рок. Напомним, сначала ему запретили посещать "Славянский базар" в Белоруссии. Потом стало известно, что Сергей Соседов все же чудом получил заветную аккредитацию на музыкальный фестиваль и приехал в Витебск.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 7 сентября 2021, 08:40 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник

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