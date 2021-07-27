"Жизнь моя не будет прежней": возраст кошмаров и болезней стал роковым для Соседова

"19 июля, находясь в номере отеля в Витебске, я делал приседания и во время движения услышал резкий звук, ощутил сильный удар палкой по пятке, – вспоминает он. – По стопе и голени разлилась сильная боль, я стал кричать и лег на диван. Стало ясно, что жизнь моя не будет прежней, что без врача мне не обойтись".
Прибывшие по вызову медики решили срочно оперировать Соседова. "Мою правую ногу упаковали в гипс на 3/4, и теперь мне предстоит два месяца лежать и изредка вставать и ходить на костылях, от которых у меня уже мозоли на ладонях, – плачет Сергей. – Чувствую себя слабо, особенно по утрам и вечерам, иногда поднимается температура до 37, 0. Но делать нечего, нужно смириться. Наступает возраст кошмаров и болезней".
"Да, ситуация вышла глупая, почти киношная – разорвать ахилл в номере отеля, даже не на улице! – написал Соседов у себя на "Фейсбуке". – Но, как выяснилось, мой ахилл был уже почти изношен, лишен эластичности и отошел от кости, так что травма могла случиться в любой момент".
Но вся эта история не помешает критику принять участие в белорусском шоу "Х-фактор", где будет блистать и Ольга Бузова. Съемки проекта начнутся уже в ближайшее время.
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