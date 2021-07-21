"Глаза на лоб от боли вылезли": сшитый по частям Соседов раскрыл страшные обстоятельства травмы

Поклонники Сергея Соседова молятся за его скорейшее выздоровление. Он не без усилий попал на свой любимый фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", но там уже через день загремел на операционный стол. Слухи ходили всякие разные – судачили, что критик был пьян, что на него могли напасть недоброжелатели. Корреспондент "Дни.ру" позвонил в витебскую больницу, где сейчас находится Сергей, и узнал обстоятельства драмы из первых уст.

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