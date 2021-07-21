"Глаза на лоб от боли вылезли": сшитый по частям Соседов раскрыл страшные обстоятельства травмы

"Я не был пьян, что за чушь! – возмущен Соседов. – Я просто приседал в своем номере "люкс" в гостинице, делал гимнастику. Я вообще часто приседаю, делаю наклоны, отжимаюсь, поскольку люблю движение. А тут смог присесть только один раз и услышал треск. А боль была такая, будто бы меня кто-то очень сильно ударил палкой по пятке. Аж глаза на лоб вылезли. Я закричал, лег на диван и понял, что надо что-то делать. Потом обратился к дежурившим в отеле врачам и сразу меня решили госпитализировать по "скорой помощи".
В больнице после рентгена выяснилось – произошел серьезный разрыв ахиллова сухожилия. Хотя это самое мощное и крепкое сухожилие человеческого тела, которое может выдержать тягу на разрыв до 350 килограммов. Его разрывы случаются при внезапной резкой нагрузке на сухожилие при старте у спринтеров, в момент отрыва ноги от земли при прыжке, при резком тыльном сгибании стопы.
"Я лежу в прекрасной, современной, чистой, оборудованной клинике больше похожей на отель, – продолжает Соседов. – Какие там врачи! Какое обхождение! Такую больницу еще в Москве поищи! Причем лечат меня тут бесплатно".
В Витебской городской клинической больнице скорой медицинской помощи к Сергею Соседову относятся как к большой звезде – просят автографы, делают с ним селфи. "Мне 45 минут под местным наркозом проводили операцию (обычно в этом случае концы сухожилия сшиваются капроновыми швами – Прим. ред.), но голова-то работала, – улыбается Сергей. – И я, лежа на операционной каталке, давал автограф санитарке".
Сергей уже думает, как поскорее вернуться в строй, к поклонникам, хотя врачи и предупредили что на костылях он проведет около шести недель. "У меня сейчас запланировано несколько интервью центральным белорусским канала в Минске, а потом буду думать, как вернуться в Москву", – сообщил Соседов в эксклюзивном интервью "Дни.ру".
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