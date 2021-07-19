Рок: чудом попавшего в Белоруссию Соседова постигла страшная беда

Сергей Соседов получил серьезную травму во время тренировки на фестивале "Славянский базар" в Витебске.

Несчастье с музыкальным критиком случилось 19 июля. По словам врача-анестезиолога местной клиники Оксаны Хоменко, у журналиста разорвалось ахиллово сухожилие. Сергею Соседову срочно провели операцию.

Критику наложат гипс. Его реабилитация продлится около шести недель. Сергей Соседов в шоке от случившейся с ним беды. Он заявил, что очень расстроен произошедшим, потому что у него было множество планов на лето. При этом оптимистического настроя журналист не теряет.

Сейчас Сергею Соседову срочно нужны костыли, которых он пока не может найти в Витебске. Без них ему в период восстановления просто не обойтись.

Примечательно, что на критика будто обрушился злой рок. Ведь еще недавно ему запретили посещать "Славянский базар". Причины такого решения до сих пор не известны. Узнав об этом, журналист был жутко возмущен и обрушился с критикой в белорусскую сторону.

Потом стало известно, что Сергей Соседов все же чудом получил заветную аккредитацию на музыкальный фестиваль и приехал в Витебск. Но теперь по какой-то странной иронии судьбы критик оказался искалечен.