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Шоу-бизнес
Рок: чудом попавшего в Белоруссию Соседова постигла страшная беда

Рок: чудом попавшего в Белоруссию Соседова постигла страшная беда

Сергей Соседов получил серьезную травму во время тренировки на фестивале "Славянский базар" в Витебске.
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Несчастье с музыкальным критиком случилось 19 июля. По словам врача-анестезиолога местной клиники Оксаны Хоменко, у журналиста разорвалось ахиллово сухожилие. Сергею Соседову срочно провели операцию.

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Критику наложат гипс. Его реабилитация продлится около шести недель. Сергей Соседов в шоке от случившейся с ним беды. Он заявил, что очень расстроен произошедшим, потому что у него было множество планов на лето. При этом оптимистического настроя журналист не теряет.

Сейчас Сергею Соседову срочно нужны костыли, которых он пока не может найти в Витебске. Без них ему в период восстановления просто не обойтись.

Примечательно, что на критика будто обрушился злой рок. Ведь еще недавно ему запретили посещать "Славянский базар". Причины такого решения до сих пор не известны. Узнав об этом, журналист был жутко возмущен и обрушился с критикой в белорусскую сторону.

Потом стало известно, что Сергей Соседов все же чудом получил заветную аккредитацию на музыкальный фестиваль и приехал в Витебск. Но теперь по какой-то странной иронии судьбы критик оказался искалечен.

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Фото: Grigirii Goryachev /Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 19 июля 2021, 20:08 Источник: Intermedia.ru ✓ Надежный источник

комментарии

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Ведь еще недавно ему запретили посещать "Славянский базар". Причины такого решения до сих пор не известны.Да! Да! Да! Да! Потому что русиянский ппееддеерррааассст с ххххууууееемммм в жж00ппее!Лучше бы ааанннууус порвали!Россия источник гггееееввв и бббллляяядддеееййй!
Ирина Геннадьевна
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Люди добрые, Христом Богом молю Вас, помогите нам пожалуйста! На прошлой неделе я похоронила мужа, он последние полтора года был лежачим пocлe ДТП, жили только на его пенсию по инвалидности. Все деньги ушли на похороны. У меня двое деток маленьких и мне их просто нечем кормить. Уже несколько дней ничего не ели, детей не во что одеть и обуть. Квартиру снимаем и если не заплатим за месяц нас просто вышвырнут на улицу... Я обращаюсь к небезразличным, помогите, Бога ради, хотя бы на покушать детям. У меня есть карта Сбербанка 4276 5400 4778 3372, Ирина. Мы будем за вас молиться!
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