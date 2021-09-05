"Ищешь внимание на стороне?": Ковальчук взбудоражила общественность откровенной фотографией

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков по праву считаются одной из самых красивых и крепких пар российского шоу-бизнеса. Несколько лет назад певица родила и очень быстро пришла в форму. Блондинка часто хвастается своей фигурой в социальных сетях.
Недавно артистка выложила фотографию в бикини. Экс-участница группы "Блестящие" позирует в купальнике с леопардовым принтом. Она облокотилась на дверь и подняла руки. Образ украсили шляпа и очки.
Многие фанаты подчеркнули, что звезда находится в прекрасной форме. У нее совершенно нет лишних килограммов. Наоборот, тело Юлии стройное и подтянутое.
Несмотря на красивый кадр, нашлись и те, кто остался недовольным. Хейтеры высказали свое мнение, не стесняясь в выражениях.
"Куда муж смотрит? Неужели не против, что публикуете такое?", "Юля, не подобает так оголяться прилюдно. Скоро без трусов будешь фоткаться. Может, нет внимания со стороны мужа и ищешь на стороне?" – написали фолловеры.
Юлия не стала комментировать нападки в свою сторону. Знаменитость привыкла к подобным комментариям и никак на них не реагирует.
Популярные темы форума
Неудачник
Что делать если жена ушла к другому?
Воровство
Насекомые в квартире
Нужна ли такая жена?
Я смеюсь последний.....
Деньги и на что мы их тратим?
Хочу увеличить грудь
Машина или развод
Ломбард