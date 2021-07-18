38-летняя Ковальчук показала себя без прикрас

Юля Ковальчук выложила фото на странице в "Инстаграм", на котором предстала перед своими подписчиками в домашней одежде без макияжа.



Как выяснилось, экс–солистка “Блестящих” развлекает себя селфи в ожидании неторопливого мужа Алексея Чумакова. С ним блондинка должна была отправиться на свидание.

Чумаков, вероятно, опоздал, а Ковальчук спросила своих фолловеров, часто ли у них происходят подобные казусы. Оказалось, многие женщины солидарны со звездой и некоторым из них приходилось часами ждать своих благоверных. “Нет, не одна, у нас иногда аж до скандалов доходит, аж бесит”, “У меня обычно, когда мы собираемся куда-то, муж сидит и не спешит, думая, что соберется за десять минут до выхода. И в итоге я собираюсь, и потом еще полчаса жду его”, “Мой начинает собираться за два часа, ходит из угла в угол, и... все равно я его жду”, – жалуются под фотографией Ковальчук подписчицы.

“Как всегда самая красивая, для меня лучше кумира и не найти”, “Красотка Юлия, нереально красиво выглядите” – отмечают поклонники блондинки. Напомним, что Чумаков и Ковальчук вместе с 2008 года, в 2013-м влюбленные сыграли свадьбу, а в 2017-м у них родилась дочь Амелия. Их брак считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе.