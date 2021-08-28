"Стало стыдно за вас": Чумаков взял нагнувшуюся Ковальчук сзади на глазах у всех

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков по праву считаются одной из самых ярких и крепких пар российского шоу-бизнеса. Музыканты вместе уже 13 лет. В 2013 году влюбленные сыграли свадьбу, а в 2017 у них родилась долгожданная дочка. Девочку назвали красивым именем – Амелия.
Артисты часто выходят в свет вместе и выкладывают совместные фотографии. Снимки часто обсуждают – ведь всем интересно, как спустя столько лет, Юлия и Алексей сумели сохранить тепло и страсть в отношениях.
На этот раз певица поделилась двумя горячими снимками, которые взбудоражили общественность.
Бывшая солистка поп-группы "Блестящие" предстала в длинном золотом платье с разрезом до бедра. Свой образ она украсила красивыми туфлями на высоком каблуке, ярким макияжем и нежной укладкой.
На первой фотографии супруги обнимаются. Жена закинула ногу на супруга, пока тот отвернулся в сторону. На второй фотографии Юлия повернулась к любимому попой, наклонилась спиной и выгнула спину. Супруг не растерялся и схватил Юлию за бедра.
Пост вызвал неоднозначные чувства у поклонников.
"Что за пошлятина на второй фотографии?", "С мужем можно все, но не на глазах у всех", "Стало стыдно за вас" – написали фолловеры.
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