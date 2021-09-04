Ургант высмеял прилипшую к Николаеву Королеву: Выглядит как секс-работник

В шоу "Вечерний Ургант" обсудили недавний скандал.

В августе этого года американец Спенсер Элден, который в 1991 году, будучи младенцем, был запечатлен под водой для обложки альбома Nevermind группы Nirvana, обратился в суд с иском. Он требует признать эту фотографию непристойной, а также компенсацию в размере 150 тысяч долларов. Мол, ее нужно взыскать с каждого участника группы. По словам Спенсера, этот снимок и изображенная на нем денежная купюра выставляют его как работника секс-индустрии.

Мимо этой новости не прошел Иван Ургант. В эфире своего вечернего шоу на Первом канале он обсудил этот скандал вместе со своим ведущим Дмитрием Хрусталевым. 43-летний шоумен также вспомнил, что в отечественном шоу-бизнесе тоже был случай, когда мнение ребенка не спросили и провели фотосессию для обложки музыкального альбома.

Ургант показал телезрителям снимок Наташи Королевой и Игоря Николаева для их совместной пластинки "Дельфин и русалка". "Тоже выглядит как секс-работник," – посмеялся телеведущий. Он также обратился к певице, намекнув, что у нее тоже есть шанс заполучить денежную компенсацию: "Так что Наташа, у тебя все козыри на руках".

Напомним, ранее Наташа Королева вновь заговорила о предательстве мужа. Певица вспомнила осень прошлого года, когда многие обсуждали поступок Тарзана и его любовницы. Артистка считает, что вся эта история была спланирована заранее. По ее словам, стало модно подставлять знаменитостей.