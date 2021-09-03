Асмус бросилась спасать облитую помоями сестру

Младшей сестре Кристине Асмус – Карине накануне исполнилось 30 лет.

Две недели назад звезда "Текста" представила в "Инстаграме" свою родную сестру Карину, которая является мастером спорта международного класса по спортивной гимнастике и кинокаскадером. Актриса опубликовала совместное фото с сестрой, которое стало резонансным. Подписчикам Кристины Асмус показалось, что родственница знаменитости напоминает мужчину в парике, и Карине сильно досталось от хейтеров.

Теперь Кристина, судя по всему, решила спасти облитую помоями сестру и в день ее рождения отвела Карину в салон красоты. Сама именинница при этом очень переживала, но старшая сестра как могла успокаивала родственницу. Процесс преображения женщины Асмус показала в Сторис.

Специалисты подстригли и покрасили именинницу, оформили ей брови, сделали маникюр и макияж. Обе сестры пришли в восторг от работы, проделанной профессионалами, а Карина даже слегка прослезилась, увидев свой новый образ в зеркале.

Звезда "Текста" поинтересовалась у своих подписчиков, нравится ли им результат преображения. Большинство фолловеров проголосовало за. Таким образом Кристина Асмус не только порадовала сестру, но и сама реабилитировалась: больше ей не скажут, что она избегает конкуренции.

Напомним, ранее сестра Кристины Асмус бросила камень в огород Полины Гагариной.