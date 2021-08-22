Сестра Асмус кинула камень в огород Гагариной

Сестра Кристины Асмус Карина жестко раскритиковала Полину Гагарину за ложь относительно работы каскадеров.

На днях у певицы вышел клип "Вчера", в своем блоге Полина без зазрения совести сообщила, что самостоятельно выпрыгивала из машины. На самом деле, за нее трюк исполняла каскадер Светлана Токарская-Пасхина. Гагарина почему-то решила присвоить заслуги дублера себе.

Карина же сама является работником опасной сферы и дублирует звезд в кадре. Она не понаслышке знает, как обидно, когда твой труд присваивают другие люди. Девушка не выдержала и написала гневный пост в своем блоге. "Накипело! Вчера Полина Гагарина выложила сторис, где написала, что трюк (прыжок из машины на дорогу) в новом клипе она выполняла сама… И у нас, каскадеров, вопрос – ну как так?!! Это неправда (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Карина. Подписчики поддержали девушку, недоумевая, зачем скрывать команду каскадеров и присваивать их работу. Коллеги Карины попытались распространить информацию.

Напомним, Полина Гагарина выпустила песню "Вчера", которую многие считают финальной точкой в их отношениях с Дмитрием Исхаковым. "Чувствую себя свободной", – как бы намекнула артистка. Поклонники подозревают, что у Полины уже появился новый поклонник. Сама звезда никакой информации на этот счет не дает.