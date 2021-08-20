"Как мужчина в парике": избегающая конкуренции Асмус выставила сестру страшненькой

Звезда сериала "Интерны" сейчас снимается на Шри-Ланке. Кристина Асмус играет одну из главных ролей в фильме "Булки".
На остров актриса приехала вместе с родственниками – дочкой Анастасией, младшей сестрой Кариной и племянницей Сафией. Пока Асмус трудится на площадке, ее близкие купаются и принимают солнечные ванны.
В личном микроблоге Кристина рассказала, что приезд Карины на Шри-Ланку оказался очень кстати. Дело в том, что на съемках "Булок" потребовался дублер. Кто-то должен был заменить Асмус в экстремальном эпизоде на мопеде. Младшая сестра актрисы, которая является мастером спорта по спортивной гимнастике, фитнес-тренером и каскадером, с удовольствием подменила ее в опасной сцене.
По словам Кристины, Карина выручает ее уже не впервые. В на съемках картины "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее" некоторые трюки за актрису выполняла сестра. Асмус отметила, что в прошлом тоже профессионально занималась гимнастикой, однако некоторые навыки со временем растеряла.
Кристина Асмус поблагодарила родственницу за помощь. "Я тебя безмерно люблю и невероятно горжусь тобой!" – написала знаменитость, опубликовав совместное фото с Кариной.
В комментариях пользователи Сети отметили, что Асмус выложила фотографию, на которой ее сестра вышла неудачно. Между тем сама Кристина в кадре выглядит замечательно. Возможно, актриса не хотела, чтобы младшая сестра, которая в жизни не менее привлекательна, затмила ее на снимке.
"Асмус не выносит конкуренции?", "Первая мысль была, что это мужчина в парике 😔 ... Вторая мысль, как он похож на Асмус. А потом я прочитала пост (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", "Почему сестра похожа на переодетого мужчину? Есть еще фото😮", "Не удачное фото с сестрой получилось", "Судя по Лайкам, так подумали почти полторы тысячи человек 🤦🏻♀️😅", – рассуждают теперь интернет–обитатели.
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