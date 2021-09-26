Избранник известной актрисы побил Пугачеву

Ольга Богданова отметила свой 70-й день рождения. По этому случаю она дала интервью, в котором рассказала, как ее возлюбленный побил Примадонну.

Народная артистка, более известная по своим театральным работам, поделилась интересными фактами из своей биографии. Она рассказала, как поступила в школу-студию МХАТ с первого раза, но не осталась в этом театре. Тогда она была в отношениях с Валерием Чемодановым, который служил в "Современнике", вслед за возлюбленным она вступила в труппу.

Целый год артистке не давали роли из-за ее романа. В Чемоданова была влюблена заместитель директора театра, которая таким образом устранила конкурентку. Богданова ушла из "Современника" в Театр российской армии, где уже больше полувека любима и востребована.

Чемоданов сыграл в жизни Ольги Михайловны не последнюю роль. Он очень талантлив и в 70-е был крайне популярен. В 1974 году на конкурсе артистов эстрады он побил саму Аллу Пугачеву, буквально вырвав у нее победу. "Валера – талант. Пел невероятно. И меня не удивляет, что он побил Пугачеву", – считает Ольга Богданова. Однако артист начал злоупотреблять алкоголем и ушел со сцены.

Артистка поделилась, что состоялась не только как актриса, но и как женщина. После романа с Чемодановым у нее были счастливые отношения. С актером Александром Михайлушкиным она прожила более 20 лет. Который тоже злоупотреблял спиртным и несколько лет назад скоропостижно скончался. Сейчас Народная артистка живет с Виталием Бигеевым. Пара счастлива в отношениях уже почти 20 лет. Избранник моложе Богдановой, но не так сильно, как пишут в прессе.