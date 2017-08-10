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Замужняя звезда "Ворониных" закрутила с молодым манекенщиком

Ольга Богданова. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Роман начинался на глазах актера Стаса Садальского. Об это он поспешил сообщить всем поклонникам в своем блоге.
прочитано 1960 раз

Актриса театра Российской армии Ольга Богданова началась сниматься в кино еще в 70-х годах прошлого столетия. Тогда она появилась в картинах "12 стульев" и "Ищу человека". А сегодня уже молодое поколение зрителей знает ее как тетю Аню из сериала "Воронины" и секретаршу Регину в "Мелочах жизни". 

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О ее личной жизни известно мало – писали только, что супруг актрисы Виталий Степанов много ее младше. А сама она однажды едва не вышла замуж за актера Стаса Садальского, с которым в молодости познакомилась в "Современнике". "Мы дружим всю жизнь. С перерывами, конечно, в силу его характера и других житейских катаклизмов. Садальский сразу понравился и родителям моим, когда был еще тонким-звонким. А однажды мы так заигрались, что Садальский сделал мне предложение руки и сердца. Но я была настолько влюблена в другого",  – вспоминала Ольга в одном из интервью. 

Но только что Стас Садальский сообщил о новом амурном увлечении 66-летней Богдановой! "Рассказали бы, не поверил, но все случилось на моих глазах, и в свидетелях – вся наша компания. Олечка Богданова совершенно околдовала моего приятеля из Италии. Толя приехал на пару дней по делам, я пригласил его на день рождения. Он запоздал, пришел позже. Оленьку к этому времени уже успел кто-то расстроить, она сидела грустная. Я, чтобы ее утешить, подсадил Толю к ней за стол со словами "Вот тебе, Оля, жених на вечер", на что Оля обреченно вздохнула: "Ну что ж, садитесь, жених", – рассказал Садальский в своем блоге.

Фото: sadalskij.livejournal.com

"Оля, неужели не нравится? Посмотри, какой красавец! Между прочим, бывший манекенщик "Труссарди", – отрекомендовал красавца Садальский. "Надо сказать, я упустил момент, когда началось их сближение, – продолжает он. – Анатолий не отрывал от нее глаз, это я заметил. "Анатоль… – грустно вздохнула Оля, – вы так милы и так молоды, зачем я Вам? Я старше на целую жизнь и никогда не рожу вам ребенка".

Фото: sadalskij.livejournal.com

Окончилась история феерически. Итальянцу надо было улетать домой, но он подошел онемевшей Богдановой, сел рядом и сказал: "Я сдал билеты, я хочу еще побыть с Вами, Оля…"

Фото: sadalskij.livejournal.com

"Так что, завидуйте, дамы. Этот красавец живет в Италии, прекрасно говорит по-итальянски, имеет свой туристический бизнес, свой дом, а теперь еще и строит себе замок на озере. Не женат, детей нет. И очень ждет Олю. Ну, а то, что у Оли есть Виталик, не страшно. Как говорится, у каждого свои недостатки. Тем более, Оля сказала, Виталик поймет", – заключил Садальский
10 августа 2017, 19:35
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