Ушедшую в монахини Васильеву уличили в алкоголизме: Судит по себе и замаливает грехи

Супруга Бориса Щербакова, Татьяна Бронзова, долгие годы работала вместе с Екатериной Васильевой. Она прокомментировала недавнее громкое интервью артистки и рассказала о ее жизни.

Напомним, не так давно популярная актриса неожиданно для многих ушла в монастырь. После этого изменилось не только ее поведение, привычки, но и взгляды. Ранее жизнерадостная и бойкая женщина вдруг стала крайне серьезной и консервативной. Недавно она поговорила со своим наследником в его программе на "Ютубе" и высказалась о современной творческой интеллигенции.

Екатерина Васильева заявила, что среди них нет достойных, а представителям предложила заняться физическим трудом в шахтах. Также она подчеркнула, что в мире таких людей царит пошлость, а сами они "сродни сатанинскому началу". Высказывание удивило многих бывших коллег и приятелей знаменитости. Некоторые из них тут же отметили, что у артистки якобы и у самой была достаточно бурная жизнь.

Такого мнения придерживается, например, Сергей Соседов. Бывшая коллега знаменитости, Татьяна Бронзова, считает, что все случилось не просто так. Она подчеркнула, что актриса ушла в монастырь из-за того, что якобы больше не могла жить с грузом накопившихся грехов. По ее словам, звезда отечественного кино злоупотребляла алкоголем. Однако это не самое страшное, что происходило с ней.

Коллега Екатерины Васильевой отметила, что она никогда не была злым человеком, но якобы совершила много всего не совсем порядочного по отношению к своим мужьям и сыну. Она подчеркнула, что высказывание об интеллигенции – просто ответ на затронутую болезненную тему. "Судит по себе", – сказала Татьяна Бронзова. Она убеждена, что в монастыре бывшая коллега спасает не других, а саму себя.

