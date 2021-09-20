Ушедшую в монахини Васильеву поставили на место после громкого заявления: Вела очень бурную жизнь

Екатерина Васильева теперь практически не общается с прессой, но недавно смогла удивить всех. Она снялась в шоу своего наследника, протоирея Дмитрия Рощина, на видеосхостинге "Ютуб". Артистка рассказала, что, если бы она была президентом, то непременно объявила бы православие государственной религией. Также она высказалась о современном обществе.
Знаменитость рассказала. что в современной России якобы отсутствуют идеалы, а потому людям не на кого ориентироваться. По словам актрисы. творческая интеллигенция перестала восхищать своим профессионализмом, так как везде главенствуют деньги и вседозволенность. С высказыванием звезды советского кино согласился Сергей Соседов.
Критик подчеркнул, что согласен со словами Екатерины Васильевой. "Интеллигенция для меня словно растлители людей и молодежи", – заявил он. Однако журналист сказал, что актриса и сама ранее "вела очень бурную жизнь", а потому пришла к Богу "от противного". Как сообщает 5-tv.ru, несмотря на то, что Соседов слегка поставил знаменитость на место, он отметил, что она все же права.
Напомним, за плечами у ушедшей в монастырь артистки более 200 работ в самых разных кинокартинах. Зрители помнят и любят ее как красивую женщину, блестяще исполняющую каждую свою роль. Среди самых известных работ звезды можно выделить: "Обыкновенное чудо", "Бумбараш", "Чародеи", "Экипаж" и многие другие.
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