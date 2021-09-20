Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Покиньте страну в 24 часа: Цой объявили персоной нон-грата за оскорбление святыни
Развод и раздел имущества: Брак Урганта рухнул в одночасье
Господи, спаси: врачи "Склифа" борются за жизнь любовника Собчак
Оголившаяся Валерия снялась на фоне покойника: Неуместно и глупо!
партнеры
Понедельник
20 сентября
Лента новостей
13:00
"Сошла с ума!": Воющую мимо нот Бузову пнула Собчак
13:00
Смерть актера из "Вечного зова" стала большим ударом для близких: Труп нашли по запаху
12:47
Путин отреагировал на кровавую бойню в Пермском университете
12:41
Почти 20 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
12:24
Известная актриса откровенно о работе с Рязановым: Увольнения, обмороки и самодурство
12:18
"Тюрьма – лучшее место для Ефремова": звезда "Следа" сообщила о буйном нраве актера
12:17
"Жаль такое есть": подруга Пугачевой выложила фотографию с Примадонной в домашней одежде
12:06
"Толстая тетка с базара": Тощий Воля разнес заплывшую жиром Утяшеву
11:45
Число жертв стрельбы в Пермском университете увеличилось
11:25
"Было ощущение, что она видится со мной в последний раз": Галкин не сдержал чувств на могиле у родителей
11:23
Психолог раскусила отдавшую яйцеклетку другу-гею Королеву
11:17
Сергей Рост рассказал о конфликте с экс-женой из-за дочери: Мне ставится условие
11:05
Ушедшую в монахини Васильеву поставили на место после громкого заявления: Вела очень бурную жизнь
11:05
"Паспорт гражданина США может быть одной из целью": вскрылась правда о внебрачном ребенке Королевой
10:50
Стрельба в Пермском университете: есть погибшие
10:34
Цены на гречку в России побили рекорд
10:31
Неизвестный открыл огонь в Пермском государственном университете
09:58
"Непросто вынести это": Газманов разрыдался на глазах у всей страны
09:57
"Россия – это монастырь в планетарном масштабе": Васильева сделала неожиданное заявление после ухода от мирской суеты
09:30
"Фух, не Бузова!": Манукян спелся с рыжей красоткой
09:10
Повышение социальных пособий с 1 октября: кто будет получать больше
08:49
Теряющему слух Корчевникову не смогли помочь: Нести болезнь как крест
08:36
Детям может понадобиться госпитализация: россиян предупредили об опасном вирусе
06:06
День Захария и Елизаветы 18 сентября: приметы, запреты, обычаи
04:03
"Сколько заплатили за этот идиотизм?": севшую в лужу Бородину подняли на смех
02:10
К чему снится окно
23:59
Обещал выбросить бродячим собакам: Добронравов рассказал о побоях от отца-алкоголика
22:05
"Плачем второй день": Елена Валюшкина шокирована новым имиджем дочки
20:05
Дочь Иглесиаса растрогала поклонников до слез
19:42
В метро и на съемной квартире: красавец Дыцевич развенчал мифы о сказочном богатстве актеров
18:03
Гидрометцентр: в Москве ожидается сильнейший за 73 года ливень
17:51
"Люблю тебя всей душой": нежный поцелуй Киркорова за кулисами попал на фото
17:44
"Лицо заплыло": Пугачеву не узнали на дне рождения детей
17:38
Территория трезвости: В России хотят запретить продажу алкоголя
17:36
Политтехнолог Белковский назвал наиболее вероятного преемника Путина
17:10
Опасное состояние: Королевой вызвали бригаду медиков после признания о внебрачной дочери
16:20
Собянин рассказал об истинных причинах всплеска заболеваемости ковидом в Москве
15:54
Видно грудь: Навка появилась в Кремле с прозрачной тканью ниже шеи
15:35
Спасибо Насте за поддержку: Жена Джигурды одобрила его сексуальные утехи с Волочковой
14:58
Пугачева и Галкин не захотели видеть детей Киркорова на торжестве двойняшек
14:53
Родные вешаются: Садальский облил грязью пожилых людей
14:50
"Рот не разевай": назвавшего столицу Литвы белорусской землей Лукашенко раскритиковали
14:34
Сердючка целый год скрывала смерть матери
14:04
Отдавшая яйцеклетку Наташа Королева получила 175 миллионов
14:00
Пугачева прилюдно кинула камень в Аниту Цой: Было стыдно
13:25
Дмитрию Колдуну сожгло лицо промышленным растворителем
13:05
"Мальчик больной" : Цымбалюк-Романовская рассказала о лжелюбовницах Шаляпина
12:48
В России снова выявили более 20 тысяч новых случаев COVID-19
12:40
"Это уже давно не театр": Олешко взорвался после спектакля Бузовой во МХАТе
12:39
Наташа прав на девочку не имеет: мать Королевой убила новость о внебрачной внучке
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это уже давно не театр": Олешко взорвался после спектакля Бузовой во МХАТе
"Мальчик больной" : Цымбалюк-Романовская рассказала о лжелюбовницах Шаляпина
Опасное состояние: Королевой вызвали бригаду медиков после признания о внебрачной дочери
Центризбирком опубликовал первые результаты выборов в Госдуму
Любовник Пугачевой раскрыл правду об отношениях с Примадонной
"Пьянь": сын Васильевой кинул камень в огород Ефремова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Ушедшую в монахини Васильеву поставили на место после громкого заявления: Вела очень бурную жизнь

Ушедшую в монахини Васильеву поставили на место после громкого заявления: Вела очень бурную жизнь

Сейчас звезда театра и кино живет в Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре в Зосимовой пустыни. Она называет себя матушкой Василисой.
прочитано 888 раз

Екатерина Васильева теперь практически не общается с прессой, но недавно смогла удивить всех. Она снялась в шоу своего наследника, протоирея Дмитрия Рощина, на видеосхостинге "Ютуб". Артистка рассказала, что, если бы она была президентом, то непременно объявила бы православие государственной религией. Также она высказалась о современном обществе.

ПО ТЕМЕ

"Россия – это монастырь в планетарном масштабе": Васильева сделала неожиданное заявление после ухода от мирской суеты

Корикова напомнила о себе после ухода в монастырь разрушившей ее счастье Васильевой

Знаменитость рассказала. что в современной России якобы отсутствуют идеалы, а потому людям не на кого ориентироваться. По словам актрисы. творческая интеллигенция перестала восхищать своим профессионализмом, так как везде главенствуют деньги и вседозволенность. С высказыванием звезды советского кино согласился Сергей Соседов.

Критик подчеркнул, что согласен со словами Екатерины Васильевой. "Интеллигенция для меня словно растлители людей и молодежи", – заявил он. Однако журналист сказал, что актриса и сама ранее "вела очень бурную жизнь", а потому пришла к Богу "от противного". Как сообщает 5-tv.ru, несмотря на то, что Соседов слегка поставил знаменитость на место, он отметил, что она все же права.

Напомним, за плечами у ушедшей в монастырь артистки более 200 работ в самых разных кинокартинах. Зрители помнят и любят ее как красивую женщину, блестяще исполняющую каждую свою роль. Среди самых известных работ звезды можно выделить: "Обыкновенное чудо", "Бумбараш", "Чародеи", "Экипаж" и многие другие.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 20 сентября 2021, 11:05 Источник: "Пятый канал" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Толстая тетка с базара": Тощий Воля разнес заплывшую жиром Утяшеву

Звезда отказалась от еды
Шоу-бизнес

"Непросто вынести это": Газманов разрыдался на глазах у всей страны

Опубликовано видео
Шоу-бизнес

Психолог раскусила отдавшую яйцеклетку другу-гею Королеву

Эксперт объяснила поведение певицы
Шоу-бизнес

"Люблю тебя всей душой": нежный поцелуй Киркорова за кулисами попал на фото

Артист не скрывал эмоций

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

Почти 20 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
Детям может понадобиться госпитализация: россиян предупредили об опасном вирусе
Собянин рассказал об истинных причинах всплеска заболеваемости ковидом в Москве
В России снова выявили более 20 тысяч новых случаев COVID-19

Спорт

Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"
"При смерти": Врачи нашли у Хоркиной дыру в легких
Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое

Регионы

Неизвестный открыл огонь в Пермском государственном университете
Подозреваемый в убийстве семьи под Воронежем задержан
В Новосибирске пенсионерка умерла на избирательном участке от остановки сердца
Под Омском поймали осужденного беглеца
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+