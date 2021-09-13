Россияне ахнули от способностей дочери Кудрявцевой

Лера Кудрявцева поделилась видео, на котором ее 3-летняя дочь наизусть рассказывает стихотворение.

Телеведущая стала мамой во второй раз три года назад. У Леры и ее мужа хоккеиста Игоря Макарова родилась дочь Маша. К слову, супруг Кудрявцевой младше ее на 17 лет. Воспитанием и развитием наследницы молодые родители занимаются очень плотно. Это, несомненно, приносит свои плоды. Лера Кудрявцева опубликовала "сторис", где 3-летняя Маша очень уверенно декламирует стих. Подписчики пришли в восторг от способностей юной наследницы. "Моя любовь (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. - Прим. ред.)", – подписала видео счастливая мама.

Известно, что в этом учебном году маленькая Маша отправилась в детский сад. Естественно, дошкольное отделение прикреплено к элитной гимназии имени Евгения Примакова. Сейчас это одна из лучших школ Москвы. Образование в учебном заведении тоже не дешевое – год учебы в подготовительной группе стоит 800 тысяч рублей.

Ранее Лера Кудрявцева шокировала подписчиков своим необычным образом, в котором появилась в своем блоге. Телеведущая решила примерить экстравагантную маску в "Инстаграме", которая помогла ей предстать перед подписчиками в татуировках. Ко всему прочему, фильтр сильно изменил черты лица Кудрявцевой. Фолловеры не оценили преображение и попросили больше так не пугать. Кстати, образ жизни и стиль Леры Кудрявцевой является примером для многих российских женщин. Ее гардеробу присуща элегантность и лоск, так что маску с большим количеством тату и накачанными губами ее подписчицы явно не оценили.