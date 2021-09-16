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Шоу-бизнес
Машков встал грудью за опозорившуюся Бузову: Чувства и эмоции остры

Машков встал грудью за опозорившуюся Бузову: Чувства и эмоции остры

Недавно Ольга Бузова приняла участие в постановке МХАТа о молодом Иосифе Сталине. Она исполнила роль певицы, Бэллы Шанталь.
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Событие вызвало серьезный общественный резонанс. Несмотря на всю критику и возмущения других артистов, руководство театра продлило контракт со звездой. Художественного руководителя МХАТа многие раскритиковали за такой шаг, утверждая, что стремление к продвижению культурного учреждение стало главной целью, а истинная роль театра якобы позабыта.

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При этом сама Ольга Бузова была абсолютно счастлива новому опыту. Она отмечала, что не понимает, по какой причине ее появление на сцене было воспринято так негативно. Ранее поющая ведущая рассказывала также, что якобы мечтала поступить в театральное училище, но ее родители были против. Приглашение в театр она восприняла как исполнение детской мечты.

Некоторые коллеги поддержали знаменитость. Они аргументировали позицию тем, что театр не может стоять на месте, а приглашенные звезды были во все времена. С ними согласен и Владимир Машков. Он рассказал, что еще в пятидесятые годы режиссеры начали экспериментировать. "Все были возмущены", – вспомнил он.

По словам артиста, театр должен вызывать эмоции, быть разным. Владимир Львович отметил, что лично его больше интересует "исследовательский театр", но "чувства и эмоции остры". Он выступил за то, чтобы театр развивался в разных направлениях и допустил то, что на сцене могут появляться "все цветы".

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 сентября 2021, 11:44 Источник: "Говорит Москва" ✓ Надежный источник
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Неожиданная встреча Боярского и Машкова

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А я уважала Машкова
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