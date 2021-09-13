МакSим заподозрили в романе с женатым после выхода из комы: Мой ангел-хранитель

Недавно поклонники певицы смогли, наконец, вздохнуть с облегчением. Артистка пришла в себя и даже попросила отвезти ее домой, чтобы восстановление проходило уже в родных стенах.

Певица очень хотела, наконец, обнять своих близких и покинуть больничную палату. Сегодня утром вышло первое интервью МакSим после комы. Она рассказала о том, как протекала болезнь, что она пережила, и что происходит сейчас. Одним из главных вопросов Ксении Собчак стал таинственный избранник звезды.

Известно, что мужчина был рядом с певицей еще в момент нашумевшей аварии. Тогда знаменитости пришлось долго восстанавливаться, а последствия оказались крайне непростыми. Избранник каждый день поддерживал возлюбленную. "Мой ангел-хранитель", – произнесла певица, но называть имя отказалась.

Марина Максимова опровергла информацию о том, что ее мужчина – врач, которого некоторое время назад показали на телеканале "НТВ". Артистка отметила, что это был просто медицинский работник, который некоторое время назад поставил ей диагноз, но никакого отношения к ее личной жизни он не имеет. Она отметила, что не хочет выставлять отношения напоказ, а имя любимого человека не произносит потому, что понимает: ему не нужны скандалы и сплетни, которые возникнут, если рассказать обо всем.

Несмотря на достаточно понятное объяснение МакSим, некоторые пользователи отказываются верить в ее слова. Они предположили, что причина должна быть намного серьезнее. "Может он женат, раз такая тайна великая?", "Точно женатый, хорошая девочка связалась не с тем", "Она такая чистая и светлая, зачем ей этот женатый", "Неужели связалась с занятым?" –заявили зрители. Исполнительница пока игнорирует подозрения публики.

