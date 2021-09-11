Лера Кудрявцева на глазах у всех довела Королеву до слез

Лера Кудрявцева взяла интервью у Наташи Королевой и Тарзана. Певица не смогла сдержаться во время разговора о личном.

Половина российского шоу-бизнеса уже побывала в гостях в студии Леры Кудрявцевой на программе "Секрет на миллион". Во время шоу звездам нужно отвечать на каверзные вопросы, а после ответить на самый сложный вопрос о своей жизни и получить за это миллион рублей.

На этот раз гостями стали Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко. Пара смело отвечала на вопросы, но не все из них дались им легко.

Телеведущая успела обсудить с артистами огромное количество вопросов. Королева рассказала о второй беременности, сложностях семейной жизни и испытаниях изменой.

Прям в студии исполнительница расплакалась, когда заговорила о сложном периоде в своей жизни. Тогда знаменитость узнала об изменах мужа и их брак оказался на грани развода.

Пара стойко вынесла все сложности и теперь живут, как будто ничего и не было. Недавно они отметили годовщину свадьбы. На праздник были приглашены самые близкие. Торжество состоялось за городом. Супруги выглядели счастливыми, и они даже исполнили вместе несколько композиций.