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Шоу-бизнес
Чудом выжившая МакSим удивила поклонников неожиданным поступком

Чудом выжившая МакSим удивила поклонников неожиданным поступком

Еще недавно певица Максим пребывала в коме, а теперь уже начинает заниматься творчеством.
прочитано 317 раз

Меньше месяца назад Марина Абросимова выписалась из больницы, где провела почти два месяца. Большую часть этого времени состояние пациентки было крайне тяжелым: она находилась в коме и не могла самостоятельно дышать. Врачи не давали утешительных прогнозов, но поклонники дружно молились за любимую артистку и чудо произошло. В начале августа появились первые хорошие новости, а 13 августа певицу Максим и вовсе выписали из больницы.

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Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Медики предупреждали, что Абросимову впереди ждет долгая реабилитация и она еще не скоро сможет выйти на сцену. Поклонники смирились с тем, что в ближайшее время не услышат новых треков певицы. Однако сегодня Максим удивила фанатов неожиданным поступком – артистка перезаписала песню, которая была одной из первых исполненных ею композиций.

Речь идет о треке "Заведи" – певица представила трек в своей официальной группе в соцсети "ВКонтакте". Впервые Максим исполнила эту песню, когда ей было 12 лет, однако большого успеха в ее исполнении композиция не имела. Позже трек вышел в составе сборника группы "Тату". Сама Абросимова тогда предполагала, что это было пиратской выходкой, а не виной популярного дуэта.

Как сообщила "Газета.Ru", ранее этот трек не выпускался на цифровых платформах, но теперь Максим решила это исправить, а заодно сделала настоящий подарок своим поклонникам.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что раскрыта причина неожиданного исчезновения певицы Максим.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 10 сентября 2021, 21:19 Источник: Газета.Ru ✓ Надежный источник
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Шесть главных хитов певицы МакSим

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