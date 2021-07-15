Шукшина о скандальных выходках наломавших дров сына и дочери: Свои мозги не вставишь

Мария Шукшина позволяет детям набить собственные шишки.

На телеканале "Россия 1" продолжается трансляция сериала "Московский роман". В ленте играет Мария Шукшина. Актрисе досталась роль родительницы главного героя.

Персонаж Марии – Марианна Николаевна – постоянно вмешивается в жизнь наследника. Неугомонная героиня разлучает сына с любимой женщиной, так как присмотрела в невестки кандидатуру получше.

Позиция персонажа Шукшиной не близка. Актриса, дети которой наломали дров и сильно обожглись в личной жизни, уверена, что влезать в отношения наследников нельзя. Эта тактика не приносит результатов и может навсегда рассорить. Молодой человек, считает артистка, должен набить собственные шишки, прожить негативный опыт.

"Я предпочитаю не вмешиваться", – сказала звезда сериала "Московский роман" в свежем интервью. Знаменитость принимает и уважает любой выбор детей. "Конечно, свои мозги не вставишь, хотя очень хочется", – рассуждает Мария.

Напомним, у Марии Шукшиной четверо детей. Старшие наследники уже подарили знаменитости внуков.

Первенцу артистки Анне Трегубенко 33 года. Девушка была замужем за однокурсником, но семейная жизнь не сложилась. Она одна воспитывает шестилетнего сына Вячеслава.

Несколько лет назад в семье Шукшиных разгорелся скандал. Анна без ведома родни продала питерскую квартиру бабушки актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. За десять лет до этого жилплощадь была переписала на Трегубенко. Пожилая звезда советского кино была в бешенстве от поступка внучки. Некоторое время Лидия Николаевна и Мария не общались с Анной. Позднее была еще одна некрасивая история с участием Трегубенко. Девушка взяла у бабушки в долг большую сумму и не вернула.

Сын Марии Шукшиной Макар Касаткин несколько лет назад стал отцом. Ребенка молодому человеку подарила жительница Барнаула Фрейя Зильбер. Касаткин и Зильбер не были в браке – роман был мимолетным. Фрейя оказалась не робкого десятка – забеременев, она пошла на ток-шоу и потребовала алименты от сына звезды. Кроху Марка девушка рожала под прицелом телекамер. Скандал затянулся. Мария Шукшина настояла на ДНК-тесте, который в итоге подтвердил отцовство Макара Касаткина. Когда страсти утихли и интерес телевизионщиков к истории угас, Зильбер привезла сына к Шукшиной и оставила. Сейчас малыш живет с папой.