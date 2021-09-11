"Меня хотите": Бузова приставала к гостю в эфире своего шоу

Новый выпуск подкаста Ольги Бузовой не обошелся без эксцессов.

Поющая ведущая несколько месяцев назад запустила проект "Бузова шоу" на "Яндекс.Музыке". В шоу она зовет только мужчин, чтобы поговорить с ними про психологию и отношения. В очередной выпуск инстадива позвала стриптизера Антона. Беседа с гостем ушла немного в иное русло – между Бузовой и Антоном начался флирт. Впрочем, по словам Ольги, такие ситуации на ее шоу – не редкость.

Ведущая практически приставала к гостю, она проявляла живой интерес к телу молодого человека и его татуировкам. Он, в свою очередь, отметил, что Бузова его сексуально привлекает. "Вы сейчас признаетесь, что меня хотите? Вау!", – обрадовалась Ольга. Несмотря на активный интерес к Антону, Бузова все-таки нашла недостаток. Поющую ведущую возмутило, что за семь лет отношений с бывшей девушкой мужчина так и не позвал ее замуж.

Ранее Ольгу Бузову уличили в чрезмерном использовании фотошопа. Ведущая выложила в "сторис" видео с тренировки, где поклонники разглядели второй подбородок. Недоброжелатели сразу отметили, что Бузова поправилась, а фильтры в Инстаграме уже не способны этого скрыть. Не остались в стороне и чересчур радикальные отличия внешности артистки в блоге и в реальной жизни. Поклонники отмечают, что Ольга слишком сильно ретуширует себя на фото.