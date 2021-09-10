Располневшая Бузова на шесте вызвала оторопь: Фотошоп не спас

Однако недоброжелатели то и дело пытаются уличить артистку в том, что она злоупотребляет фотошопом, а в жизни выглядит совсем не так, как на фотографиях. Пользователи периодически выискивают неоднозначные снимки, которые быстро разлетаются по Сети.
Сперва Ольгу Бузову обвиняли в излишней худобе. Поклонники переживали за кумира, а хейтеры постоянно отмечали, что она якобы начала выглядеть не совсем здоровой. Теперь все стало иначе. Несмотря на то, что артистка рассказывала, что тщательно следит за питанием и не позволяет себе лишнего, у подписчиков свой взгляд на ситуацию.
Недоброжелатели полагают, что поющая ведущая сильно поправилась, а потому начала заниматься спортом еще более усердно. На этот раз они разглядели на кадрах из "истории" знаменитости второй подбородок. Тот факт, что с некоторых ракурсов он имеется практически у всего населения, их совсе не заинтересовал, а потому вывод был сделан моментально: звезда якобы набрала вес, но уже не в силах скрывать этот момент с помощью фильтров.
Кадры Ольги Бузовой во время занятия танцами на шесте опубликовали многие издания. Поклонники артистки тут же заступились за нее и указали, что видео было снято снизу. Видимо, именно поэтому камера подчеркнула то, что не следовало бы. При этом поющая ведущая все такая же стройная.
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