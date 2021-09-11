Бузова рассказала о предложении руки и сердца

Ольга Бузова порассуждала на тему того, почему нужно бежать от мужчины, который не зовет под венец в первый год отношений.

В своей авторской программе на Яндекс.Музыка ведущая обсудила ситуацию героя шоу – бывшего стриптизера Антона. В течение семи лет он встречался с возлюбленной, которая была старше него. При этом предложение руки и сердца избраннице он так и не сделал.

Ольга Бузова очень удивилась такому факту. Она обратилась к женщинам и объяснила, почему партнер обязан позвать свою девушку в жены именно в первый год отношений. Артистка отметила, что не стоит терять время на человека, которые не настроен создавать семью.

Знаменитость уверена, что такие мужчины несерьезны. В свое оправдание гость программы Ольги Бузовой заявил, что тогда был слишком молод и не был готов к серьезным отношениям.

Напомним, что экс-избранник звезды Давид Манукян позвал ее под венец через три месяца их романа. Блогер рассказывал, что для него это было впервые – сделать девушке предложение руки и сердца. По словам музыканта, он надеялся, что это будет на всю жизнь и боролся за их отношения.

Как писали "Дни.ру", звездная пара рассталась в начале 2021 года после дня рождения Ольги Бузовой. Разрыв поющей ведущей с возлюбленным произошел с громким скандалом. Ранее Давид Манукян намекнул в своем новом треке на то, что у них с артисткой мог быть ребенок.