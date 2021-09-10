Ласкающая себя Бузова прилюдно оконфузилась

Теледива решила показать первые результаты своих стараний. В своем инстаграм-аккаунте певица продемонстрировала, как поглаживает себя по шее и бедрам, сексуально прогибается и вращает тазом.
Однако показательный номер не прошел без конфуза. Ольга Бузова попыталась игриво задрать шортики, но в какой-то момент у нее выпала этикетка от трусов. Но, зная упорство и трудоголизм поющей ведущей, есть уверенность, что она все же освоит этот навык.
Напомним, ранее исполнительница удивила россиян заявлением. Ольга Бузова сообщила, что готова помогать беременным женщинам, попавшим в тяжелую ситуацию. Дело в том, что певица против абортов.
Отметим, что Ольга Бузова давно хочет собственную семью и детей, но пока в ее жизни не появился тот мужчина, с которым можно было бы начать строить серьезные отношения. Кроме того, в 2020 году поговаривали, что ведущей якобы пришлось пойти на трудный шаг – прервать беременность. Однако эта информация так и не получила подтверждения, и слухи остались слухами.
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