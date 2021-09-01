"Жить так было неловко": Вскрылись подробности ухода известной актрисы

Знаменитая актриса Евдокия Германова трудилась в театре им. Олега Табакова несколько десятков лет и отдала всю себя ради развития культурного учреждения. Однако кропотливой работе звезды в театре пришел конец. Летом знаменитость попрощалась с Владимиром Машковым, который сейчас руководит труппой, и сменила место службы. Теперь Евдокия Германова входит в коллектив МХАТа им. Горького, но не забывает о месте, из которого ушла.
Известно, что в театре им. Олега Табакова звезда 15 лет не появлялась в новых ролях. В определенный момент руководство организации решило, что Евдокия Германова не подходит для дальнейшего сотрудничества и контракт с ней был прекращен. Скандала актриса не устроила, но горький осадок остался. "Жить так дальше — я жду, жду, надеюсь на новую роль, и ничего не происходит, уже было неловко", — призналась женщина.
Артистка отмечает, что до сих пор находится с Владимиром Машковым в хороших отношениях. Режиссера и актрису связывает общий кинопроект. "Никто не знает, как жизнь дальше повернется", — рассудила Евдокия Германова. Пока знаменитость еще не сыграла на сцене МХАТа. Сейчас она не готова говорить о спектакле, в котором ей предстоит покорить публику.
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