"Караул!": Выставившая промежность Королева всполошила народ

В личном блоге певицы появился откровенный контент. Наташа Королева превзошла ожидания фанатов.

Годы идут, мода меняется, претерпевают изменения и нравственные устои. На российской эстраде стало появляться все больше раздетых девушек, которые признают себя певицами и талантливыми артистками. Недавно Наташа Королева появилась на вечеринке в честь дня рождения своей бэк-вокалистки Анны, где именинница раскованно веселилась на сцене в трусах. Виновница торжества украсила нижнюю часть тела прозрачными колготками и сверкающими подтяжками для чулок.

Кто-то из гостей светской тусовки снял на видео область гениталий резвящейся именинницы, а Наташа Королева выставила запись в своем инстаграм-аккаунте. Примечательно, что поп-дива тоже попала в кадр. Светская львица стояла возле сцены в платье с глубоким декольте и расплывалась в искренней улыбке.

Пользователи Сети сочли наряд бэк-вокалистки Анны ужасным и заполнили личный блог Наташи Королевой соответствующими комментариями. "Одна в трусах стоит, у другой грудь вываливается! Как прекрасно, аж блевать хочется!", "Господи, как не стыдно? В нижнем белье, почти с голой писей!", "Она певица или стриптизерша?", "Наташа, не вздумай в трусах петь!", "Как низко падают девчата! А почему не в стрингах? Было бы еще круче. Караул!" — заявил всполошенный народ.

