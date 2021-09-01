У избитой молотком Бони отобрали дочь

Российская телеведущая и бывшая звезда шоу "Дом-2" Виктория Боня рассталась с ирландским миллионером Алексом Смерфитом в 2017 году после шести лет отношений. От него звезда родила дочь. Боня не сразу подтвердила расставание, но после того, как в Сеть попали снимки Алекса Смерфита, целующегося с молодой моделью Екатериной Алешкиной, Боня наконец призналась в том, что отношения изжили себя.
После разрыва пара смогла сохранить дружбу ради воспитания девочки. Но на днях Виктория Боня огорошила подписчиков своего "Инстаграм" новостью о том, что дочь живет с отцом, и она уже очень давно ее не видела.
Боня опубликовала фото, на котором девочка предстала во время занятий по верховой езде в полной экипировке. Многие отметили сходство девочки со звездной матерью.
Тоскующая мать с горечью признала, что скучает всем сердцем по своей девятилетней "Пучерыжечке". Многие поклонники осудили Викторию Боню за то, что она якобы сплавила больному отцу свою дочь и теперь сама же из-за этого страдает. Другие же посчитали, что Алекс просто отобрал у Виктории дочь.
"А что она не с вами?"; "Сбагрила ребенка", – написали фолловеры.
Виктория Боня сразу пресекла подобные разговоры, сказав, что люди узко мыслят, и из-за таких людей дети годами не видят своих отцов и даже не знают, кто они.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что Викторию Боню жестоко избили молотком по спине.
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