Смещение таза и адские боли: избитая молотком Боня откровенно рассказала о ДЦП

41-летняя российская телеведущая, модель, блогер и бизнесвумен Виктория Боня часто удивляет фанатов нетрадиционными и порой даже шокирующими методами восстановления здоровья.
На днях она рассказала о то, что страдала от смещения таза. Боню мучили адские боли, от которых было трудно избавиться. Решить проблему она решила с помощью... строительного молотка.
В своем "Инстаграм" виктория Боня показала видео, на кадрах которого лежит на кушетке и проходит необычную процедуру. Мужчина стоит рядом и бьет со всего размаху ее молотком по позвоночнику. При этом звезда даже подпрыгивает от силы удара. Фанаты пришли в шок от увиденного. Боня же уверяет, что такой метод поднимал людей с инвалидных колясок.
Виктория Боня предупредила, что слабонервным лучше не смотреть этот ролик, а "советчикам" стоит пройти мимо, ведь она уверена в целительном способе на все сто процентов.
"Этот человек исправил ситуацию за три дня!" – заявила Виктория Боня.
Телеведущая добавила, что такой метод избавляет даже от ДЦП. Вот только врачи, которые подписаны на Боню, не согласились с этим.
Ранее Виктория Боня рассказала в своем "Инстаграм" о перенесенной серьезной операции.
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