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Шоу-бизнес
Застуканного с трансвеститом Билана раскусили: Выступает в роли "папика"

Застуканного с трансвеститом Билана раскусили: Выступает в роли "папика"

Вскрылись отношения Димы Билана и молодого парня по имени Даша. Им сулят большое будущее.
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Недавно в Сети появились сведения о том, что в подмосковном особняке Димы Билана обитает неожиданный гость. Им оказался 20-летний блогер и звезда ТикТока Максим Матвеев, который называет себя Дашей Карейкой и транслирует себя миру, как девушка. В мире шоу-бизнеса начали обсуждать, что известный певец не случайно пригласил в дом молодую особу. Критик Сергей Соседов постарался объяснить, какая связь существует между Димой Биланом и плаксивым юношей с розовыми волосами.

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По мнению журналиста, Дима Билан решил пойти по стопам Филиппа Киркорова и Николая Баскова, которые выбрали в партнеры кумиров молодежи Давида Манукяна и Даню Милохина. "Здесь он сам выступает в роли "папика"", — выразился музыкальный критик про артиста. Сергей Соседов отметил, что Диме Билану скоро стукнет 40, поэтому он и решил выбрать юношу вдвое моложе себя для совместного творчества.

Известно, что Даша Карейка прославилась, благодаря скандальному образу. Парень без стеснения носит женскую одежду в нежных тонах, демонстративно рыдает на камеру, копирует девичьи повадки и меняет голос. Почему Дима Билан сблизился именно с этой личностью, точно не известно. Сергей Соседов отметил, что сейчас моду набирают странные и нелепые тенденции. "Героями становятся вот эти непонятно кто — мальчики они или девочки", — отметил эксперт.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 августа 2021, 12:51 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как хорошел Дима Билан

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