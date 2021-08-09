Застуканного с трансвеститом Билана раскусили: Выступает в роли "папика"

Вскрылись отношения Димы Билана и молодого парня по имени Даша. Им сулят большое будущее.

Недавно в Сети появились сведения о том, что в подмосковном особняке Димы Билана обитает неожиданный гость. Им оказался 20-летний блогер и звезда ТикТока Максим Матвеев, который называет себя Дашей Карейкой и транслирует себя миру, как девушка. В мире шоу-бизнеса начали обсуждать, что известный певец не случайно пригласил в дом молодую особу. Критик Сергей Соседов постарался объяснить, какая связь существует между Димой Биланом и плаксивым юношей с розовыми волосами.

По мнению журналиста, Дима Билан решил пойти по стопам Филиппа Киркорова и Николая Баскова, которые выбрали в партнеры кумиров молодежи Давида Манукяна и Даню Милохина. "Здесь он сам выступает в роли "папика"", — выразился музыкальный критик про артиста. Сергей Соседов отметил, что Диме Билану скоро стукнет 40, поэтому он и решил выбрать юношу вдвое моложе себя для совместного творчества.

Известно, что Даша Карейка прославилась, благодаря скандальному образу. Парень без стеснения носит женскую одежду в нежных тонах, демонстративно рыдает на камеру, копирует девичьи повадки и меняет голос. Почему Дима Билан сблизился именно с этой личностью, точно не известно. Сергей Соседов отметил, что сейчас моду набирают странные и нелепые тенденции. "Героями становятся вот эти непонятно кто — мальчики они или девочки", — отметил эксперт.