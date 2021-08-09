Разочарованный Ширвиндт плюнул в развращенную молодежь: Сиськи, ноги, ж***

Артист убежден, что сегодняшняя молодежь сильно отличается от того, что он помнит. Александр Анатольевич является преподавателем уже около 60 лет. Еще в советские годы он "воспитал" многих звезд, которые впоследствии стали его близкими людьми. Журналисты попросили мэтра сравнить молодых актеров тех лет и современных студентов.
По мнению Александра Ширвиндта, сильно изменилась сама жизнь, из-за чего и люди стали совсем другими. Он достаточно резко "прошелся" по молодому поколению и отметил, что, если раньше приходилось обучать студентов тому, как расслабляться, то сегодня все наоборот. "Приходят, снявшись в рекламе прокладок", – заявил он.
Однако что-то, по словам мэтра, остается вечным. "Сиськи, ноги, ж***", – резко заметил он. Более всего его беспокоит тот факт, что студенты якобы ничем не интересуются и иногда вдруг выдают крайне некорректные вещи. Так, он рассказал интересную историю, как сообщает РИА ФАН.
Однажды к ним в училище пришел великий актер Юрий Яковлев. Однако студенты даже не заметили легенду и продолжали развлекаться в собственном ритме. Тогда Александр Ширвиндт возмутился и поинтересовался у молодых людей, как так можно: "носиться мимо и не замечать великого русского актера". Одна студентка тут же ответила, что все из-за того, что преподаватель не рассказывает им ничего, даже о своих встречах с Мейерхольдом. "Их уровень знаний", – высказался Ширвиндт. Все дело в том, что он родился в 1934 году, а легендарный Всеволод Мейерхольд скончался в 1940 году.
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