"У меня сердцебиение": состояние тяжелобольного Ширвиндта напугало россиян

Каждое появление звезды в Сети вызывает у поклонников серьезное беспокойство. На этот раз Михаил Ширвиндт опубликовал видео. Вся семья проводит время на даче. На кадрах Александр Анатольевич сидит в кресле в халате. Сын подходит к нему, чтобы поинтересоваться его прогнозом относительно предстоящей игры сборной России с Финляндией.
Артист подошел к ситуации с юмором. Он отметил, что никаких прогнозов даже давать не будет. "У меня сердцебиение, ну его", – сказал он. Подписчики оценили чувство юмора знаменитости, но подчеркнули, что Александр Ширвиндт выглядит бледным и уставшим. Они беспокоятся за кумира и желают ему крепкого здоровья.
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