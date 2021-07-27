Настраивал против России: Ширвиндт оправдался из-за скандала с участием Кикабидзе

Худрук Театра сатиры наговорил лишнего.

Актер, режиссер, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт возмущен тем скандалом, который разгорелся после его дня рождения, 19 июля. По словам знаменитости, он не настраивал Народного артиста Грузинской ССР Вахтанга Кикабидзе против России.

"С ума все сошли?! Что вы, как маленькие?!" – отвечает на обвинения Ширвиндт.

19 июля Александр Ширвиндт отмечал 87-летие. Для худрука Театра сатиры актеры сериала "Сваты", которые работали в тот момент в Тбилиси, записали небольшое видео. Звезды ситкома показали, как они отдыхают за щедро накрытым столом, во главе которого сидит актер Вахтанг Кикабидзе. 83-летняя звезда "Мимино" на камеру сказала несколько теплых слов Ширвиндту, пожелав крепкого здоровья и долгих дет жизни.

Получив видеопоздравление с площадки сериала "Сваты", Александр Анатольевич решил записать ответный ролик. Ширвиндт заявил в объектив, дескать, ошибся, когда решил, что в Тбилиси его коллеги отправились работать. Режиссер отметил, что был растроган, услышав много приятных слов от Кикабидзе. Вахтанга Константиновича Александр Ширвиндт предостерег от дружбы с коллективом "Сватов". По словам худрука Театра сатиры, актеры ситкома могут научить грузина плохому. "Алкоголизм, неправильное отношение к действительности, навяжут тебе дружбу с Россией", – сказал режиссер артисту.

Когда ролик, записанный Ширвиндтом, попал в Сеть, разгорелся большой скандал. Александра Анатольевича обвинили в желании настроить Вахтанга Константиновича против России и актеров "Сватов".

Александр Ширвиндт, в свою очередь, претензий общественности не понимает. По словам режиссера, он говорил несерьезно.

"Просто сказал какую-то бадягу, мол, не связывайся ты с этими "сватами", они тебя плохому научат. Шутка же!" – оправдался художественный руководитель театра. Ширвиндт отметил, что скандал раздули на пустом месте.