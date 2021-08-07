Дочь разрушила мечту Барановской

Телеведущая Юлия Барановская рассказала о плотном графике своих детей.

Юлия Барановская растит троих детей от футболиста Андрея Аршавина – 15-летнего Артема, 13-летьнюю Яну и девятилетнего Арсения. Несмотря на свой плотный график, телеведущая старается уделять наследникам много внимания. Однако знаменитость сомневается, что будет видеться с детьми чаще, если перестанет работать. Дело в том, что Артем, Яна и Арсений посещают не только школу.

В недавнем интервью Барановская напомнила, что в прошлом году ее младший сын поступил в академию "Спартака". Скоро начнется новый сезон, а значит, Арсений каждый день будет посещать тренировки. Воскресенье – единственный выходной у мальчика. По словам Юлии, Арсений грезит футболом.

Дочь телеведущей занимается танцами. В 2020-м Яну можно было увидеть в проекте Первого канала "Dance Революция". Она произвела фурор своим выступлением. Раньше наследница Барановской долгое время занималась теннисом, но в какой-то момент бросила.

"Это была моя мечта, что мой ребенок будет заниматься большим теннисом, и я буду с ней ездить по всем турнирам Большого шлема", – призналась Юлия.

А старший сын телеведущей становится настоящим артистом. Артем играет в театре, участвует в спектаклях. Ранее Юлия Барановская признавалась, что первенец навсегда изменил ее жизнь.

