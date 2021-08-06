Крик души: исхудавшая Долина сообщила об онкологии

Лариса Долина поделилась сокровенным. Певица рассказала о настигнувшем ее горе.



В последнее время артистка наслаждается результатом своего похудения. 65-летняя звезда стала стройной, как лань. Это заметили и коллеги, и поклонники. В свой адрес певица получает массу комплиментов. Но даже в такой счастливый период у нее бывают печальные мысли.

В своем инстаграм-аккаунте Лариса Долина разместила архивный снимок с родителями и поделилась своей болью. Исполнительница поведала о смерти отца и матери, которых очень любила. Ее папа умер в возрасте 58 лет от онкологического заболевания.

Лариса Долина рассказала, что отец был добрым, отзывчивым и понимающим и всегда ее баловал. Когда у него диагностировали рак, звезда старалась всячески продлить ему жизнь. Она искала редкие лекарства и ездила за ними, несмотря на большие расстояния. Благодаря актеру Вахтангу Кикабидзе знаменитость доставала дефицитный препарат без больших очередей.

Мама же Ларисы Долиной была строгой и властной женщиной. Она не любила, когда кто-то ей перечил. По словам артистки, она плохо готовила и осуждала выбор дочери стать певицей. Даже когда Долина стала звездой, родительница сокрушалась, что ее наследница "не такая, как все".

Но невзирая на строгость, певица ей очень благодарна. Женщина любила свою дочь и внучку, которую вырастила, когда Лариса разъезжала по гастролям. Родительницу звезда потеряла 21 год назад. Она скончалась у нее на руках, не выдержав известия врачей о необходимости ампутировать ногу. Дело в том, что долгое время женщина страдала диабетом.