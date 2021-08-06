Прилипшая к первому бывшему мужу Мамаева сделала шокирующее признание о беременности

Алана Мамаева рассказала об истинной причине развода с первым мужем Александром Липовым.

33-летняя Алана Мамаева два раза была замужем. Весной этого года модель подала на развод с футболистом Павлом Мамаевым, обвинив его в измене. Теперь Алана решает с ним вопрос об алиментах на общих детей.

На днях бывшая жена футболиста заговорила про своего первого мужа, с которым начала общаться после второго развода. Напомним, пара развелась с Александром Липовым в 2013 году. Причиной якобы были все те е пресловутые измены со стороны мужа. Но сейчас Алана Мамаева решила заявить, что дело было совсем не так.

"Как выяснилось… Я думала, Саша мне изменил, а он говорит, что не было такого. Мы разошлись из-за ругани, которая была в период беременности", – рассказала Алана Мамаева поклонникам.

Модель воспитывает от первого союза сына Алекса. Мальчика воспитывал второй муж Аланы, футболист Павел Мамаев. Биологический отец не видел мальчика девять лет. В одном из комментариев Липовой признался, что сожалеет о развале семьи и о том, что не принимал участия в воспитании собственного ребенка.

Напомним, сейчас Алана Мамаева воспитывает она двоих детей. Помимо старшего сына Алекса от первых отношений у женщины есть дочь от брака с Павлом Мамаевым.

Ранее модель заявила, что бывшая подруга живет с Павлом Мамаевым в его квартире в Ростове. Она убеждена, что футболист бросит новую пассию, поскольку ранее уже предавал женщин.