Прилипшая к первому бывшему мужу Мамаева сделала шокирующее признание о беременности

33-летняя Алана Мамаева два раза была замужем. Весной этого года модель подала на развод с футболистом Павлом Мамаевым, обвинив его в измене. Теперь Алана решает с ним вопрос об алиментах на общих детей.
На днях бывшая жена футболиста заговорила про своего первого мужа, с которым начала общаться после второго развода. Напомним, пара развелась с Александром Липовым в 2013 году. Причиной якобы были все те е пресловутые измены со стороны мужа. Но сейчас Алана Мамаева решила заявить, что дело было совсем не так.
"Как выяснилось… Я думала, Саша мне изменил, а он говорит, что не было такого. Мы разошлись из-за ругани, которая была в период беременности", – рассказала Алана Мамаева поклонникам.
Модель воспитывает от первого союза сына Алекса. Мальчика воспитывал второй муж Аланы, футболист Павел Мамаев. Биологический отец не видел мальчика девять лет. В одном из комментариев Липовой признался, что сожалеет о развале семьи и о том, что не принимал участия в воспитании собственного ребенка.
Напомним, сейчас Алана Мамаева воспитывает она двоих детей. Помимо старшего сына Алекса от первых отношений у женщины есть дочь от брака с Павлом Мамаевым.
Ранее модель заявила, что бывшая подруга живет с Павлом Мамаевым в его квартире в Ростове. Она убеждена, что футболист бросит новую пассию, поскольку ранее уже предавал женщин.
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