"Набираю килограммы": беременная Рапунцель пожаловалась на лишний вес

Звезда шоу "Дом-2" Алена Рапунцель переживает, что сильно располнеет за время ожидания малыша. Девушка поделилась с поклонниками опасениями на этот счет.

Алена Рапунцель ждет ребенка от своего избранника Ильи Семина. О беременности участницы телестройки стало известно в начале прошлого месяца.

Фигура девушки уже изменилась. Это она продемонстрировала в сторис своего инстаграм-аккаунта. Она волнуется, что может стать пышкой, поскольку уже начала быстро набирать вес. Знаменитость показала свои округлившиеся формы, отметив, что становится шариком.

Алена Рапунцель сообщила, что возлюбленный уже называет ее хомяком, а ведь это только начало беременности. Звезда шоу "Дом-2" явно раздосадована изменениями во внешности.

Напомним, у девушки уже есть сын Богдан от экс-избранника – Ильи Яббарова. Но рождение ребенка не спасло отношения участников реалити-проекта. Разрыв пары был скандальным. Они долго спорили из-за малыша и обвиняли друг друга во всех тяжких.

Сейчас наследнику Алены Рапунцель полтора года. Он живет вместе с матерью и Ильей Семиным. К слову, в отношениях пары бывают ссоры и споры, но влюбленные в итоге мирятся. Ранее избранник даже поднял на девушку руку, о чем она рассказывала поклонникам.