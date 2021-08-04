"Набираю килограммы": беременная Рапунцель пожаловалась на лишний вес

Алена Рапунцель ждет ребенка от своего избранника Ильи Семина. О беременности участницы телестройки стало известно в начале прошлого месяца.
Фигура девушки уже изменилась. Это она продемонстрировала в сторис своего инстаграм-аккаунта. Она волнуется, что может стать пышкой, поскольку уже начала быстро набирать вес. Знаменитость показала свои округлившиеся формы, отметив, что становится шариком.
Алена Рапунцель сообщила, что возлюбленный уже называет ее хомяком, а ведь это только начало беременности. Звезда шоу "Дом-2" явно раздосадована изменениями во внешности.
Напомним, у девушки уже есть сын Богдан от экс-избранника – Ильи Яббарова. Но рождение ребенка не спасло отношения участников реалити-проекта. Разрыв пары был скандальным. Они долго спорили из-за малыша и обвиняли друг друга во всех тяжких.
Сейчас наследнику Алены Рапунцель полтора года. Он живет вместе с матерью и Ильей Семиным. К слову, в отношениях пары бывают ссоры и споры, но влюбленные в итоге мирятся. Ранее избранник даже поднял на девушку руку, о чем она рассказывала поклонникам.
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