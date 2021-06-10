"Чисто потребительские отношения": участник "Дома-2" беспощадно отхлестал звезду по лицу

Страсти на популярном проекте не заканчиваются. Теперь произошел новый конфликт.

Пара Ильи Семина и Алены Рапунцель является одной из ярких в этом сезоне. Возлюбленные часто громко ссорятся, а затем снова демонстрируют чувства на многочисленные камеры. Теперь появилось видео нового инцидента.

Все началось с обычной беседы. Участники телестройки расположись за столом, чтобы обсудить происходящее. Одна из девушек спросила у Ильи, жил ли он когда-то вместе с избранницами. Семин спокойно ответил, что однажды у него был такой опыт. Однако тогда любовница содержала его. "Чисто потребительские отношения", – заявил он.

Высказывание смутило Алену Рапунцель. Она заявила, что раз такое уже происходило, значит и с ней могут быть вовсе не отношения ради душевной близости и приятного времяпрепровождения. Внезапно Илья Семин вышел из себя. В порыве злости он с размаху влепил пощечину возлюбленной.

Все присутствующие были в шоке от выходки приятеля. Они посчитали поступок непозволительным. Однако на следующее утро пара появилась и снова, как ни в чем не бывало, целовалась при всех. Поклонники Алены Рапунцель призывают ее уйти от мужчины, который так неуважительно относится к ней. Сама звезда программы, видимо, пока не готова к расставанию.

