Во все тяжкие: Басков прилюдно устроил пьяные танцы с бутылкой

Николай Басков шокировал пользователей Сети дерзкой выходкой. Певец выкинул странный номер на вечеринке в Каннах.

44-летний исполнитель устроил на светском мероприятии незабываемое хулиганское шоу. Он распивал алкоголь в весьма необычной позе.

Под музыку и аплодисменты гостей вечеринки артист резко запрыгнул на стул, схватил огромную бутылку дорогого шампанского и принялся жадно его пить. При этом Николай Басков еще и приплясывал в такт музыке.

Находившийся рядом Лев Лещенко был ошарашен выходкой коллеги и, встав, стал размахивать своей кепкой. Все это действо было снято присутствующими на видео и вскоре оказалось в Сети.

Примечательно, что цвет лица у звезды при этом был красным. То ли спиртное, то ли пляски на стуле повлияли на внешний вид Николая Баскова– неизвестно. Скорее всего, верны оба фактора.

Отметим, что ранее поклонники музыканта заподозрили, что у него в жизни сейчас не самый простой период. Так, помимо наглядных доказательств употребления певцом спиртного, россиян обеспокоил и снимок из инстаграм-аккаунта Николая Баскова, на котором он снят с электронной сигаретой в руке.